Этнофестиваль «Душа тундры» пройдет в Салехарде

Международный этнофестиваль «Душа тундры» пройдет в столице Ямала городе Салехард. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

На мероприятие приедут представители коренных народов Севера. В этом году там будут не только жители России, но и зарубежья. Подготовлена насыщенная программа.

В фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители, которые занимаются сохранением и развитием фольклора народов Севера. Также в нем поучаствуют художники и мастера в сфере народных художественных ремесел.