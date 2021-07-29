Этно-фестиваль «Зов Пармы» перенесли в Пермском крае

Этно-фестиваль «Зов Пармы», который должен был проходить в Пермском крае, перенесли. Причиной тому послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на группу мероприятия «ВКонтакте».

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой фестиваль переносится на неопределенный срок», — заявили на странице фестиваля. Организаторы пообещали посетителей известить о новых датах как только они станут известны. Организаторы успокоили желающих приехать на фестиваль: его не планируют отменять вовсе, речь идет лишь о переносе.