Эстонская писательница поделилась воспоминаниями о работе с Довлатовым

Когда Скульская работала младшим корреспондентом отдела культуры в газете «Советская Эстония», она часто сталкивалась с работами Довлатова. По ее словам, он показывал ей свои рассказы, роман, приносил в редакцию перепечатанные стихотворения Иосифа Бродского и Александра Кушнера.

Довлатов много времени сидел в библиотеке. Он считал, что интеллигентный человек должен читать как минимум 100 страниц хорошей литературы в день. Этой мыслью он поделился со Скульской — тогда еще начинающей журналисткой и писательницей.

«В „Союзпечати“ работал бар, где мы все проводили свое свободное время, и там вокруг Довлатова собиралась большая компания журналистов, и он на нас пробовал свои будущие рассказы. Если мы смеялись, если хохотали до слез, то он их оставлял», — рассказала Скульская.

Выставка, посвященная Сергею Довлатову, открылась в Москве и Санкт-Петербурге. Гостям показывают уникальные документы из личного архива писателя. Публицисту исполнилось бы 79 лет 3 сентября.