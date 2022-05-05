Esquire и Соsmороlitаn будут выходить в России под новыми названиями

Издания ушедшего из России бренда Hearst будут выпускаться под новыми названиями, рассказала в интервью Peopletalk директор холдинга Independent Media Наталья Веснина.

Она отметила, что Grazia и Robb Report продолжат работать в привычном формате, а Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг» и Men’s Health из-за отзыва лицензии сменят названия и концепцию.

«Будут работать под новыми именами, в остальном же это будут новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией», — предупредила Наталья Веснина.

При этом сохранится состав команды и технологическая платформа изданий. Вопрос выпуска бумажных версий в холдинге останется открытым. Наталья Веснина объяснила, что если сохранится дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати, он станет невозможным. Несмотря на то, что более 90% пользователей ресурсов генерируются цифровыми площадками, спрос на бумажные версии журналов сохраняется.