«Я понимаю, когда делаются эскизы, к неизвестным персонажам, которые находятся в разработке. Но, когда персонаж давно известен, он состоялся и все знают, как он выглядит, я не понимаю зачем тут эскиз», — отметил он.

Поэтому все, что сейчас требуется, — повторить всем знакомый рисунок в 3D.

Новый персонаж не похож на волка из «Ну, погоди!». У того героя короче ноги, живот больше — «„шариком“ таким», добавил режиссер.

Бронзит не понял возрастную аудиторию нового проекта.

«Это все очень странно, я не понимаю, то ли они его хотят апгрейдить. Они могут попасть только в одну категорию — фанатов, которые его смотрели в детстве», — заявил он.

Поэтому мультипликатор не понимает, кому новый сериал может быть интересен.

Нового «Ну, погоди!» может ждать участь перевыпущенного «Простоквашина».

«Вообще „Союзмультфильм“ страдает тем, что пытается реанимировать давно мертвые проекты. Это касается и „Простоквашина“, и теперь дошла очередь до „Ну, погоди!“», — сказал режиссер.

При этом Бронзит предположил, что мультфильм могут сделать крутым и современным, как «Машу и Медведя». В таком случае на просмотр серий подсядет не только Россия, но и весь мир. Однако, по его мнению, такое маловероятно.