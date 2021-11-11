Эскиз картины Франца Рубо из Дагестанского музея продадут на аукционе в Лондоне

Эскиз утерянной панорамы художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» продадут на аукционе в Лондоне. Ранее эскиз хранился в Национальном музее Дагестана, написало РИА ФАН.

Решение о продаже эскиза приняла внучка художника Сильвя Рубо. Об этом сообщила заместитель директора Национального музея Дагестана Джамиля Дагирова. По ее словам, начальная цена эскиза составит в районе миллиона рублей.

«На днях внучка Франца Рубо Сильвия Рубо сообщила мне о том, что продает эскиз „Штурма аула Ахульго“ на аукционном доме Christie’s. Традиционный аукцион Russian Art откроется 29 ноября. Эстимейт: 8000–12000 английских фунтов стерлингов», — написала Дагирова в Facebook.

Эта работа художника посвящена Кавказской войне. Поэтому она представляет большую ценность для республики. Дагирова обратилась к властям и всем неравнодушным с просьбой выкупить эскиз и подарить его одному из дагестанских музеев.

«Дорогие состоятельные дагестанцы, правительство республики. Купите, пожалуйста, эскиз и, возможно, подарите дагестанским музеям. Он стал бы прекрасным дополнением коллекции, именно он демонстрирует замысел автора панорамы, которой уже не существует», — написала она.