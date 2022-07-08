Эскалаторную галерею восстановят на Воробьевых горах в Москве

Москомархитектура одобрила проект восстановления эскалаторной галереи на Воробьевых горах, которая была закрыта еще в 1983 году. Об этом написал «Царьград».

Несмотря на полное повторение исторического облика сооружения, архитекторы решили добавить сюда смотровые площадки, которые разместятся на плоскости кровли, сообщило издание Daily Moscow.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в планах у проектировщиков соединить галерею со станцией «Воробьевы горы», со смотровой площадкой МГУ и с Московским дворцом пионеров.