Ди Каприо сыграет главную роль в ремейке картины «Еще по одной»

Appian Wау купила права на ремейк киноленты «Еще по одной». Ранее компания занималась продвижением артиста Леонардо Ди Каприо. В новой картине он сыграет одну из главных ролей, заявил Deadline.

Имеется информация о том, что именно Ди Каприо будет спонсировать готовящийся проект. Издание отметило, права на новую версию «Еще по одной» планировали заполучить также актеры Элизабет Бэнкс и Джейк Джилленхол. Помешал этому режиссер оригинальной кинокартины Томас Винтенберг, поскольку он публично выразил желание видеть Ди Каприо в новой версии картины, заявили в Nation News.

Минувшая премия «Оскар» посчитала датскую драму важным событием и наградила как «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает «Мир24».

Также 24 февраля стало известно — Ди Каприо сыграет роль второго плана в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Изначально звезде прочили главную роль, но вместо него сотрудника ФБР сыграет Джесси Племонс, о чем напомнила «Газета.ru».