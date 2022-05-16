Еще две страны обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок

Еще две страны обвинили организаторов Евровидения в Турине в подмене оценок. Представители Азербайджана и Грузии настаивают, что отдали максимальные 12 баллов Украине, но объявлено было, что их голоса ушли в поддержку участников из Великобритании.

Организаторы музыкального конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки, отметил сайт 1news.az. Максимальный балл от Азербайджана в итоге получила Великобритания, а не украинская Kalush Orchestra.

По мнению телеведущей Нармины Салмановой, никаких неполадок не было. Именно Салманова должна была объявить судейское решение. По этому поводу азербайджанский вещатель, как отметила телеведущая, инициировал разбирательство.

Общественный вещатель Грузии выдвинул аналогичное обвинение в адрес организаторов Евровидения. Национальное жюри страны также поставило максимальный балл участникам с Украины, но в таблице с оценками они ушли представителям Великобритании, отметил сайт «Новости-Грузия».

Грузинский представитель, как и в случае с азербайджанским, объявить решение судей не смог, поскольку представитель Европейского вещательного союза (EBU) и в этом случае сослался на неполадки.

Первыми о замене своих оценок на Евровидении сообщили из Румынии. Глава делегации Юлиана Марчук отметила, что они решили поставить максимальный балл представителям Молдавии, но их голоса были засчитаны Украине.

Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Коллектив набрал 631 балл. Второе место с большим отрывом заняла Великобритания — 466 голосов.