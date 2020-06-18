    18 июня 2020, 11:02

    Еще 400 метров новых галерей нашли в пещере «Таврида»

    Алена Макаренко

    Ученые нашли новые галереи, уходящие от основного входа в пещеру «Таврида». Об этом рассказал специалист совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, сообщил сайт «Юга.ру».
    Еще 400 метров новых галерей нашли в пещере «Таврида»

    Археологи сделали это открытие 17 июня во время изучения карстовой полости.

    Протяженность открытых ходов — 400 метров. Общая длина всех известных ныне галерей — 1,7-1,8 километра.

    «Пещера продолжается во все стороны. Она лабиринтового типа, мы нашли только его часть… Еще нашли „второй этаж“ — один из ходов был разветвлен. Ранее мы не знали, что в ней есть ярусная структура», — рассказал Самохин.

    Пещера уже достаточно проветрилась, поэтому теперь проводить в ней исследования стало безопаснее.

    В ходе работы ученые применяют газоанализаторы — устройства, определяющие состав воздуха.

    Карстовую пещеру обнаружили при строительстве трассы «Таврида» в июле 2018 года. Тогда же археологи нашли кости мастодонтов — предков мамонтов, а также оленей, носорогов и козлов. В связи с этим исследователи предположили, что пещера раньше служила логовом древнего хищника, который затаскивал добычу вглубь. «Таврида» оказалась одним из крупнейших в мире скоплением костей животных доледникового периода.

    Спустя время в пещере обнаружили останки древнего страуса высотой до 3,5 метра, саблезубого котенка, лис и медведей. По заявлению ученых, они пролежали законсервированными под землей более 1,5 миллиона лет.