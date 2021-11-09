Эротическое полотно Рене Магритта продадут на аукционе

Картину бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Обнаженный торс в облаках» впервые представят на аукционе. Ранее она находилась в распоряжении художницы Амалии де Шультесс. Об этом сообщили «Известия».

Аукционный дом Bonhams отмечает, что стоимость произведения составляет шесть-девять миллионов долларов. Широкая публика почти ничего не знает о картине. В 1948 году она была представлена на выставке Рене Магритта в Лос-Анджелесе, однако с тех пор ее история оставалась неизвестной.

«Мы не можем знать наверняка, почему картина не демонстрировалась, но можно предположить, что полотно было настолько дорого для Амалии, что она не могла себе представить жизни без него», — заявили представители Bonhams.