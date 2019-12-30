Эротический роман стал самой продаваемой книгой десятилетия
Эротический роман «50 оттенков серого», писательницы Е. Л. Джеймс, возглавил десятку наиболее коммерчески успешных книжных проектов последних лет, сообщила «Экспресс-газета».
Несмотря на критику произведения, причем, как в книжном, так и в киноварианте, именно БДСМ-роман «50 оттенков серого» стал самым продаваемым литературным произведением десятилетия.
Но самое интересное даже не в этом: второе и третье места достались также произведениям Джеймс. «На 50 оттенков темнее» и «50 оттенков свободы» оказались также популярны. Всего было продано около 25 миллионов экземпляров книг.
Не стоит забывать и о немалом успехе киноверсии — она принесла создателям прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов.