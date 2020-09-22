Эрмитаж запустил новую виртуальную экскурсию по французской живописи
Сегодня, 22 сентября, сотрудники государственного музея Эрмитаж представят онлайн произведения французских авторов XVIII века. Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Трансляцию «Французская живопись и театр XVIII век. Коллекция западноевропейского искусства» проведет экскурсовод Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Наталия Нагибина.
Зрители увидят празднества Антуана Ватто, пасторали Франсуа Буше, фарфоровых пастушек, таинственные гроты в парках, зеркальные комнаты, ювелирные вещи с удивительными механизмами.