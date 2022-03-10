Эрмитаж вернул 25 картин, которые должны были представить на выставке в Италии

Государственный музей Эрмитаж потребовал у миланских музеев Palazzo Reale и Gallerie D’Italia вернуть 25 картин, которые ранее он передал для выставки. Сделать это они должны до конца марта. Об этом сообщил «Царьград».

В Palazzo Reale направили картины «Портрет молодой женщины» Тициана и «Искушение» Джованни Кариани. Их планировали представить посетителям в ходе выставки «Тициан и образ женщины венецианского XVI века». 23 других картины передали в Gallerie D’Italia, передали Nation News.