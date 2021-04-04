Эрмитаж признал подлинными яйца Фаберже, которые раскритиковали эксперты

иЭрмитаж показал результаты экспертизы некоторых экспонатов, в подлинности которых сомневались эксперты. Они были представлены на выставке «Фаберже — ювелир императорского двора».

Об этом сообщило издание Meduza. По данным музей, исследование «выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений». Специалисты ранее заявляли, что подлинность экспоната сомнительно, например, из-за потеков клея, которые говорят о поздней некачественной реставрации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заинтересован в развитии отношений с Грецией, но античные скульптуры и мраморные барельефы, вывезенные из Афин лордом Томасом Элгином, Лондон не покинут. Они были получены законным путем.

Джонсон заявил, что понимает сильные чувства греческого народа. Но артефакты, известные как «мраморы Элгина», были куплены лордом Элгином в соответствии с законами того времени и с момента их приобретения у коллекционера принадлежат Британскому музею. По этому поводу правительство Великобритании имеет твердую и давнюю позицию, которую менять не намерено.