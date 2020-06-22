Эрмитаж пригласил онлайн-гостей на виртуальную экскурсию

«Мы надеемся, что виртуальное погружение в жизнь нашего музея поможет вам продолжить интеллигентно проводить все еще не закончившуюся изоляцию, скрасит это непростое время, а также позволит подготовиться к скорому возвращению в Эрмитаж», — говорится в сообщении музея.

Отмечается, что сегодня в Эрмитаже пройдет онлайн-экскурсия по экспозиции живописи Северной и Центральной Европы. Речь пойдет об образе Мадонны. Кроме того, сотрудники Эрмитажа расскажут о творчестве Андре Дерена.