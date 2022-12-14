Культура 14 декабря 2022, 11:47 Эрмитаж представил выставку с предметами гардероба Петра Великого

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В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, одном из самых крупнейших музеев мира открылась выставка с 300 предметами из гардероба императора Петра Великого. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Отмечается, что экспозиция открыта для посетителей с 8 декабря. Так, жители и гости Санкт-Петербурга смогут ознакомиться с личными вещами основателя города.

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Отмечается, что данная выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого.

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