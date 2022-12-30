Культура 30 декабря 2022, 13:07 Эрмитаж изменит график работы на новогодние праздники

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В субботу, 31 декабря, Эрмитаж и Главный штаб будут работать в обычном режиме — с 11:00 до 20:00 часов, однако кассы закроются в 18:00 часов. Об этом изданию kp.ru сообщили в пресс-службе музея.

Во время новогодних каникул — 3, 4, 6 и 7 января — попасть в Эрмитаж можно будет с 11:00 до 20:00, написал RT.

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В эти дни Главный музейный комплекс введет паузы в приеме посетителей, чтобы избежать массового скопления людей.

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