    18 марта 2020, 10:00

    Эрмитаж ищет человека на должность президента музея

    Анастасия Кременчугская

    В Эрмитаже ввели новую должность — президент музея. Он избирается не более, чем на пять лет. Помимо этого, появится еще одна руководящая должность — генеральный директор Эрмитажа. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Сообщается, что правительство РФ может досрочно освободить президента Эрмитажа от этой должности.

    В обязанности президента входит осуществление международной деятельности музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития Эрмитажа, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и за рубежом, координирование и обеспечение научной деятельности музея. Успешный кандидат станет председателем попечительского совета музея, возглавит совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Государственного Эрмитажа.

    Генеральный директор займется финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью музея, должен будет представлять его интересы в органах госвласти и органах местного самоуправления, утверждать штатное расписание музея, а также осуществлять ряд других функций.