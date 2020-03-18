Эрмитаж ищет человека на должность президента музея

Сообщается, что правительство РФ может досрочно освободить президента Эрмитажа от этой должности.

В обязанности президента входит осуществление международной деятельности музея, разработка концептуальных и стратегических задач развития Эрмитажа, подготовка предложений по вопросам деятельности центров Эрмитажа в России и за рубежом, координирование и обеспечение научной деятельности музея. Успешный кандидат станет председателем попечительского совета музея, возглавит совет по фандрайзингу, совет по стратегическому развитию и международный консультативный совет Государственного Эрмитажа.

Генеральный директор займется финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельностью музея, должен будет представлять его интересы в органах госвласти и органах местного самоуправления, утверждать штатное расписание музея, а также осуществлять ряд других функций.