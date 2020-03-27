Эпизод о пандемии исчезнет из сериала «Новый Амстердам»
Канал NBC отказался от трансляции эпизода «Пандемия» в американском медицинско-драматическом телесериале «Новый Амстердам». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.
Изначально хотели лишь поменять название серии на «Наши двери всегда открыты», но потом от ее показа отказались полностью из-за реальной пандемии коронавируса.
Отмечается, что эпизод сняли до того, как ситуация с коронавирусной инфекцией достигла таких масштабов.
«Люди умирают в реальной жизни. Хотим ли мы сейчас смотреть, как люди умирают в кино?» — поинтересовался шоураннер Дэвид Шульнер.