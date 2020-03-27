Эпизод о пандемии исчезнет из сериала «Новый Амстердам»

Изначально хотели лишь поменять название серии на «Наши двери всегда открыты», но потом от ее показа отказались полностью из-за реальной пандемии коронавируса.

Отмечается, что эпизод сняли до того, как ситуация с коронавирусной инфекцией достигла таких масштабов.

«Люди умирают в реальной жизни. Хотим ли мы сейчас смотреть, как люди умирают в кино?» — поинтересовался шоураннер Дэвид Шульнер.