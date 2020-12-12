«Ему Бог надиктовывал». Олешко рассказал, как все в театре записывали стихотворения Гафта

Актер Валентин Гафт часто прямо во время спектакля просил записать мысли, которые он потом превращал в стихи. И весь театр фиксировал эти озарения — на салфетках и даже на реквизите. Воспоминаниями поделился с «360» актер театра и кино, телеведущий, певец, пародист, Заслуженный артист России Александр Олешко.

«Я имел счастье с Валентином Иосифовичем 10 лет играть в театре „Современник“. Я могу, наверное, вспомнить все встречи с этим удивительным человеком, потому что они все были не похожи друг на друга», — рассказал он.

Причем Олешко общался с Гафтом не только в ролях или образах, но и в жизни. «Я до сих пор не могу привыкнуть к тому факту, что мне иногда ночью звонил Гафт, читал свои стихи, эпиграммы», — признался телеведущий.

Очень часто во время спектакля Гафт выходил на сцену и прямо на ней шепотом говорил: «Слушай, запомни фразу, потом надо за кулисами записать». И тогда все люди вокруг него записывали какие-то фразы или рифмы — кто на салфетках, кто на рукавах, кто на бумажках, кто на реквизите.

«Потому что что-то такое ему Бог надиктовывал особенное и он превращал это в удивительные стихи», — отметил собеседник «360».

Телеведущий поделился еще одним воспоминанием о Гафте.

«И, безусловно, для меня было честью, когда он приехал на „Славянский базар“ — у меня там был сольный концерт — принять участие. Зрители встречали его стоя. И он говорит: „Это не мой концерт“. Я говорю: „Нет-нет, давайте вы будете на сцене“. И он остался на сцене и полчаса читал свои стихи», — рассказал Олешко.

Это совсем не похоже ни на кого, мощный талант, мощный человек, луч света. Вы знаете, очень трудно привыкать к тому, что о таких людях ты начинаешь говорить в прошедшем времени Александр Олешко актер, телеведущий.

Месяц назад он разговаривал с женой Гафта Ольгой Остроумовой, передавал актеру привет. Гафту всегда дома рассказывали, кто и что о нем говорит, вспомнил телеведущий.

«Теперь мы не сможем передать ему привет. И это очень и очень горько, что такой большущий, прекрасный, огромный, талантливейший, непредсказуемый, самобытный человек, актер, поэт, художник нас покинул», — добавил Олешко.

Валентин Гафт умер 12 декабря от последствий инсульта, который перенес год назад. Ему было 85 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 15 декабря. Могила актера будет на аллее деятелей искусств.

Народный артист России Николай Бурляев в разговоре с «360» заявил, что Россия потеряла большого человека, актера и поэта. Он рассказал, что актер написал много едких эпиграмм и горьких стихотворений, в которых сквозило непонимание и непринятие новой жизни.