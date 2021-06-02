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    02 июня 2021, 20:15

    Эмма Стоун заявила, что не удивлена конечным вариантом фильма «Круэлла»

    Полина Петрова

    Голливудская актриса Эмма Стоун призналась, что конечный вариант ленты «Круэлла», в котором она исполнила главную роль, не удивил ее, написал Variety.

    Эмма Стоун заявила, что не удивлена конечным вариантом фильма «Круэлла»

    Премьера фильма прошла 18 мая. Большое число критиков посчитало картину чересчур мрачной по атмосфере и по сюжету. Эмма отметила, что знала, как будет выглядеть лента, сообщило РИА ФАН.

    «Я не удивилась, потому что видела все изменения, которые он претерпевал», — подчеркнула Стоун.

    Фильм «Круэлла» является приквелом серии кинолент и мультфильмов «101 далматинец». В нем рассказывается о талантливой молодой аферистке Эстелле, которая живет в Лондоне 1970-х годов.