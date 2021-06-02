Эмма Стоун заявила, что не удивлена конечным вариантом фильма «Круэлла»

Голливудская актриса Эмма Стоун призналась, что конечный вариант ленты «Круэлла», в котором она исполнила главную роль, не удивил ее, написал Variety.

Премьера фильма прошла 18 мая. Большое число критиков посчитало картину чересчур мрачной по атмосфере и по сюжету. Эмма отметила, что знала, как будет выглядеть лента, сообщило РИА ФАН.

«Я не удивилась, потому что видела все изменения, которые он претерпевал», — подчеркнула Стоун.

Фильм «Круэлла» является приквелом серии кинолент и мультфильмов «101 далматинец». В нем рассказывается о талантливой молодой аферистке Эстелле, которая живет в Лондоне 1970-х годов.