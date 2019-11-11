Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

В апреле 2020 года на экранах появится 25-й фильм «бондианы» «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Ожидается, что в следующей картине Крейг не будет играть агента 007. Впервые он стал Бондом в ленте 2006 года «Казино „Рояль“».

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В фильме «Не время умирать» исполнительницей главной женской роли будет чернокожая британская актриса Лашана Линч. В отличие от прежних картин, она сыграет не девушку Бонда, а еще одного агента MI6.

Отвечая на вопрос о желании стать новым Бондом после ухода Крейга, Эмилия Кларк заявила: «Да, конечно же, да! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это все равно будет здорово».

В 2016 году актриса уже выражала желание сыграть агента 007.

«Я бы хотела сыграть Джейн Бонд. И своим партнером я вижу только Леонардо Ди Каприо, в этом нет никаких сомнений», — говорила Кларк.

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О возможности снять женщину в роли Бонда заговорили из-за раздумий Крэйга участвовать в очередном фильме «бондианы». Фанаты американской актрисы Джиллиан Андерсон даже подготовили трейлер потенциального фильма с ее участием. Она похвалила идею.