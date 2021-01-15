Эмбер Херд привлечет компанию Disney к иску против Джонни Деппа. Это не закончится никогда

Звезда «Аквамена» Эмбер Херд и три ее адвоката затребовали у компании Disney материалы со съемок франшизы «Пираты Карибского моря», чтобы включить их в иск к ее бывшему мужу актеру Джонни Деппу по делу о домашнем насилии.

Издание Deadline утверждает, что студия должна дать показания и прочую информацию 18 февраля. Херд хочет получить всю информацию, которая прямо или косвенно касается случаев употребления Деппом наркотиков или алкоголя. Фактически, Херд не просто настаивает на получении информации со съемок, она хочет даже дубли, внутренние и внешние отчеты, и сообщения любого характера, касающиеся работы Деппа с 1 января 2018 года по настоящее время.

Актрису интересуют случаи опоздания на съемочную площадку, ссоры или разногласия с коллегами, режиссерами, продюсерами и персоналом

Представитель Disney заявил изданию, что компания пока не получила повестку в суд.

Развод и последовавший скандал

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продержался всего год. Они поженились в феврале 2015 года. Актер обратился в суд с миллионным иском против экс-супруги, которая на страницах The Washington Post назвала себя жертвой домашнего насилия. Депп назвал ее заявление клеветой. Дело он проиграл.

Ему не удалось привлечь к ответственности британское издание The Sun, написавшее, что он бил Эмбер Херд.

Судья заявил, что признает доказанными 12 из 14 случаев физического насилия в отношении актрисы.

Общественный резонанс оказался очень велик, и Депп по настоянию киностудии Warner Bros. был вынужден отказаться от роли Грин-де-Вальда в новом фильме из серии «Фантастические твари». В прессе заговорили о закате его профессиональной карьеры.

Поклонники Джонни Деппа решили поддержать его деньгами. Единственной компанией, не разорвавшей с ним контракт, стал французский концерн Dior. Фанаты начали скупать духи этой компании, а также запустили в соцсетях хештег #Justiceforjohnnydepp. Петицию с требованием не снимать Эмбер Херд в «Аквамене 2» подписали более полутора миллиона человек.

В конце декабря актриса опубликовала видео, которое резюмировало итоги прожитого ею года. Ролик набрал более 80 тысяч дизлайков, пользователи отказались считать ее жертвой.