Элтон Джон потерял голос прямо посреди концерта. На видео попали его беспомощные слезы

Британский певец Элтон Джон в воскресенье прервал концерт в новозеландском Окленде. У него резко пропал голос, он расплакался и покинул сцену под аплодисменты тысяч фанатов.

72-летний певец начал хрипеть, сидя за роялем. Артист извинился перед зрителями и не смог сдержать слез. В это время многотысячная толпа пыталась аплодисментами и криками подбодрить своего кумира. Потом он покинул сцену.

После сорванного концерта певец еще раз принес извинения на своей странице в Instagram.

«Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой концерт в Окленде. За несколько часов до него мне диагностировали пневмонию в легкой форме, но я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен. Я пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос просто не пропал», — написал знаменитый британец.

По плану, Элтон Джон должен был выступить в Окленде еще 18 и 20 февраля, а потом поехать в Австралию. Повлияет ли пневмония на программу, пока не известно.

Британский певец сейчас находится в прощальном мировом концертном туре Farewell yellow brick road. Он начался в сентябре 2018 года. Элтон Джон должен дать почти 300 концертов.