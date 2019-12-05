Елку из мусора установят в Санкт-Петербурге

Это будет первая экологичная елка, установленная в России. Сделано дерево будет из переработанных визиток, буклетов и других бумажных и пластиковых отходов.

«Мы всерьез озабочены экологическим состоянием российских городов и хотим внести свой посильный вклад в развитие переработки и вообще повышения уровня сознательности населения в этом вопросе», — рассказал директор типографии.

Чтобы набрать достаточное количество нужных отходов, возле типографии установили специальный контейнер. Кроме этого, можно принести и крупногабаритные вещи — сотрудники их с удовольствием примут, заверили организаторы акции.