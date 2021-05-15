Элис Купер выставит на аукцион забытую картину Энди Уорхола

Музыкант Элис Купер обнаружил в своих запасниках шелкографию отца поп-арта Энди Уорхола «Маленький электрический стул (красный)». Работу выставят на аукцион в Larsen Gallery. Об этом сообщили организаторы торгов на своей странице в Instagram.

Уорхол продал эту картину актрисе Сидни Лэнг, которая подарила ее музыканту на день рождения. Элис Купер несколько раз вывешивал картину на сценах, где выступал. Но при переезде в Аризону свернул шелкографию и положил в тубус. Там она оставалась последние 40 лет.

О работе музыканту напомнил актер Деннис Хоппер, который в те годы продавал имеющиеся у него работы Уорхола. Только тогда Купер вспомнил о подарке.

«Я удивлен, что он не потерялся, — мы так много раз переезжали», — поделился он с журналом Rolling Stone.

Само произведение представляет собой изображение электрического стула, на котором в 1953 году казнили американских коммунистов Юлиуса и Этель Розенберг. Их обвинили в передаче СССР чертежей ядерной бомбы. Работа вошла в серию Уорхола «Смерть и катастрофа».

Другая работа художника из этой же серии в зелено-черном цвете ушла на аукционе Christie’s в ноябре 2015 года за 11,6 миллиона долларов.

Аукцион в Larsen Gallery пройдет 23 октября 2021 года. Организаторы торгов объявили, что часть своей комиссии передадут в дар некоммерческой организации Элиса Купера, которая занимается помощью талантливой молодежи.