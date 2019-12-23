«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

«Елена» заняла 42-е место в рейтинге. Издание сравнило ленту с работами Альфреда Хичкока. Фильм вышел в прокат в 2011 году. Он был отмечен высокими отзывами критиков и множеством престижных наград. Звягинцев рассказал историю пожилой семейной пары, лишенной взаимопонимания. Вспыхнувший между ними скандал в итоге приводит к трагедии. Главные роли исполнили Надежда Маркина и Андрей Смирнов.

На первом месте рейтинга журнала оказалась гей-драма «Лунный свет» (2016). На втором — байопик о жизни основателя Facebook Марка Цукерберга «Социальная сеть» (2010). На третьем — «Корпорация „Святые моторы“» (2012).

Также в первую десятку вошли драма «Отрочество» (2014), хоррор Пила «Прочь» (2017), трагикомедия «Тони Эрдманн» (2016), «Мастер» (2012) с Хоакином Фениксом, «Рома» (2018) Альфреда Куарона, постапокалипсис «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и ретро-мелодрама «Кэрол» (2015) с Кейт Бланшетт и Руни Марой в главных ролях.

Ранее кинокритики назвали лучшие сериалы года. В тройку вошел мини-сериал «Чернобыль».