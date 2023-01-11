Культура 11 января 2023, 16:28 Елена Проклова пострадала на гастролях в Крыму, подменяя коллегу "ВКонтакте"

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Актриса Елена Проклова сломала ногу во время репетиции перед спектаклем в Крыму. В постановке ей пришлось участвовать в последний момент из-за отказавшейся ехать на полуостров основной исполнительницы роли. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Новый год начался для актрисы Елены Прокловой с травмы. 1 января ей позвонил знакомый продюсер и попросил срочно заменить одну из исполнительниц в спектакле «Розыгрыш». 2 января его должны были давать в Крыму.

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«Оказалось, актриса, которая играет в этом спектакле, в последний момент отказалась ехать в Крым. Испугалась нынешней неспокойной ситуации. Вся группа были в шоке», — рассказала Елена Проклова.

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Артистка согласилась, в дороге учила роль. Но уже на первой репетиции перед спектаклем подвернула ногу. Играла с сильной болью. После выступления врачи сделали рентген и оказалось, что Проклова сломала ногу. Но от дальнейших гастролей актриса не отказалась. Она продолжила выступления, выезжая на сцену в инвалидной коляске.

По возвращению в Москву ее прооперировали в Боткинской больнице. Теперь Елену Проклову ждет период реабилитации.