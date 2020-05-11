«Ела, глядя на себя в зеркало». Патриция Каас рассказала, как провела карантин

Известная французская певица Патрисия Каас заявила, что ей не составило никакого труда провести два месяца на самоизоляции, так как она в принципе много времени проводит дома. Гораздо труднее ей далось отсутствие общения, она почти не выходила на улицу.

В интервью газете «Известия» накануне смягчения карантина во Франции она рассказала, что чувствовала себя в доме неуютно, ведь она живет одна.

«Неуютно себя чувствуешь, когда садишься за стол обедать или ужинать. Чтобы не быть совсем одинокой, устраиваюсь перед зеркалом и ем, глядя на себя», — поделилась певица.

Она добавила, что за время изоляции почти не выходила на улицу — за два месяца трижды выбиралась в магазины за самым необходимым. Патрисия Каас рассказала, что дисциплинированно ждала своей очереди в кассу, соблюдая дистанцию, и ее поражают беспечные люди, которые ведут себя так, будто нет никакой опасности.

Исполнительница призналась, что ее очень беспокоит недисциплинированность французов, которые так и не поняли, что исход пандемии и число жертв зависит от них. Кроме того, политики каждый день дают разные указания.

«Вначале утверждали, что маски не нужны. Потом объявили, что вирус опасен только людям определенного возраста, затем принялись утверждать обратное. Одни деятели требуют быстрее открыть школы, другие считают это безумием. Может, что-то от нас скрывают?» — задалась вопросом певица.

Патрисия Каас сообщила, что готовится к турне, которое начнется в январе 2021 года, работает над новым альбомом и готовится его записать. В Россию она приедет осенью 2021 года, и посетит не только Москву и Санкт-Петербург.

Из-за введенного во Франции режима ЧС Каннский фестиваль в 2020 году не будет проводиться даже в режиме онлайн. Отобранные фильмы покажут на других фестивалях.