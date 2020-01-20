Эль Фаннинг исполнила роль Екатерины II в сериале «Великая»
Первый трейлер сериала «Великая» появился на официальном канале сервиса Hulu на YouTube. Роль русской императрицы Екатерины II в молодости сыграла американская актриса Эль Фаннинг. Об этом сообщила «Газета.ru».
Сериал рассказывает о жизни и судьбе российской императрицы Екатерины II. Зрители увидят ее свадьбу ср внуком Петра Великого Петром III. Им оказался английский актер Николас Холт, который прославился благодаря фильму «Мой мальчик» и драме «Молокососы».
Предполагается, что премьерный показ сериала «Великая» пройдет 15 мая этого года.
Ранее в октябре прошлого года состоялась мировая премьера исторического мини-сериала от HBO «Екатерина Великая».