Эль Фаннинг исполнила роль Екатерины II в сериале «Великая»

Сериал рассказывает о жизни и судьбе российской императрицы Екатерины II. Зрители увидят ее свадьбу ср внуком Петра Великого Петром III. Им оказался английский актер Николас Холт, который прославился благодаря фильму «Мой мальчик» и драме «Молокососы».

Предполагается, что премьерный показ сериала «Великая» пройдет 15 мая этого года.

Ранее в октябре прошлого года состоялась мировая премьера исторического мини-сериала от HBO «Екатерина Великая».