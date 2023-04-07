Культура 07 апреля 2023, 12:34 Эквилибрист Демир Хертек рассказал, как вышел на пенсию в 27 лет

Читать 360tv в

Цирковые работники начинают работать очень рано, поэтому в молодом возрасте получают необходимый трудовой стаж и выходят на пенсию. Об этом Teleprogramma.pro рассказал эквилибрист Демир Хертек.

Сам он стал продолжателем династии. Его отец и мама работали в цирке, и уже в 10 лет Демир Хертек впервые самостоятельно вышел на сцену. Его устроили официально, с записью в трудовой книжке.

Реклама

«Это было в 1994 году, с тех пор и рассчитывался мой стаж. А в цирке у эквилибристов льготный стаж — 15 лет, но я отработал на пару лет больше, а потом оформил пенсию и стал самым молодым в Республике Тыва пенсионером. Сотрудники пенсионного фонда, конечно, были в шоке», — рассказал Демир Хертек.

Сейчас артисту 38 лет, и он продолжает выступать. Своей жизни без цирка эквилибрист пока не мыслит, но уже задумывается о будущем. Уже тренирует детей и осваивает видеосъемку. Чтобы, когда не сможет выступать, не остаться не у дел.

Авторы: