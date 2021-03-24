Экстрасенс предупредил посетителей выставки «Мир тела» о смертельной опасности

Экстрасенс Дарья Миронова назвала главную опасность посещения выставки Body Worlds, гостям которой демонстрируют забальзамированные тела людей, написал Life.

«Душа привязана к телу, и, когда тело не захоронено, она находится между двумя мирами, мы называем это призраками. Это считается междумирье, где душа мается. Это все дает очень мощную плохую энергию смерти, люди, которые посещают эту выставку, могут заболеть, и это может спровоцировать нарушение психики», — подчеркнула Миронова.

По мнению эксперта, выставки подобного рода должны быть под запретом. В крайнем случае такие экспонаты можно разрешить для специалистов медицинской сферы. Миронова заявила, что, если взять старый фотоаппарат с тонкой пленкой либо телефон, можно зафиксировать необычные свечения.

«Это показатель того, что здесь открыт портал мертвецов, дверь в иной мир», — отметила экстрасенс.

Как считает специалист, это усиливает болезни и ускоряет процесс ухода из жизни. Если человек сверхчувствителен, он может «словить» негативную энергию и заболеть после просмотра экспонатов. Помимо прочего, на Body Worlds реально зацепить потустороннего «попутчика», то есть неупокоенную душу.