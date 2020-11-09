Экстрасенс Орлова назвала атрибут, который принесет удачу в 2021 году

Как считают эзотерики, это животное является упорным и трудолюбивым. Поэтому лениться в новом году нельзя. Фортуна повернется лицом к тем, кто ставит перед собой четкие цели и добивается их.

«2021 год — год Металлического быка. Найдите фигурки этого животного из металла. Они станут главным „магнитом“ для хороших событий», — подчеркнула ясновидящая.

Кроме изделий из металла экстрасенс посоветовала выбирать скульптуры из гематита. Орлова отметила, что этот камень «отражает» проблемы и улучшает состояние энергии. Помимо прочего, у обладателей таких талисманов очищается кровь и укрепляется иммунитет.