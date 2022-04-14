Экспонаты, связанные с Петром I, отреставрируют в Русском музее

Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина рассказала, что все экспонаты в учреждении культуры, связанные с Петром I, будут отреставрированы в ближайшее время. После этого они отправятся на выставку. Об этом написал ТАСС.

Один из самых масштабных проектов реставрации — картина Ивана Айвазовского «Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим».

В ПАО «Газпром» предложили обновить картину несмотря на то, что она не была в аварийном состоянии, сообщил Piter.TV.

«Холст был передублирован, сейчас убираются поздние записи, картина будет теперь в идеальном состоянии — практически в том, в каком была написана, возвращая замысел художника», — сказала Бабина.

Напомним, 2022 год посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора.