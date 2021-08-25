Экспонаты из Царского Села разместят в Челябинске. Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» представит выставку «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» 3 сентября. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Полит74».

Челябинцам покажут 100 предметов из Музея-заповедника «Царское село». Помимо произведений живописи и декоративно-прикладного искусства жители города смогут изучить документы, фото- и видеохронику. Жемчужинами коллекции станут скульптура «Девушка с кувшином», стул из Китайского зала и фрагменты панелей Янтарной комнаты.