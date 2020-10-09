Эксперты прокомментировали вручение Нобелевской премии Луизе Глюк

Некоторые были возмущены таким решением. Одним из претендентов на получение премии была российская писательница Людмила Улицкая. Она находилась на втором месте в рейтинге претендентов от букмейкеров. Глюк же занимала лишь 19-е, поэтому такое решение удивило многих.

«Мы никогда ее не издавали и издавать не собираемся», — рассказал генеральный директор издательства «Зебра Е» Игорь Смолин.

По его мнению, премию вручают по политическим мотивам, поэтому победа автора, который пишет на русском, в нынешней ситуации невозможна.

Поэтесса Ника Симонова отметила, что для не важнее не национальная принадлежность Глюк, а ее гендер.

«Все чаще Нобелевскую премию по литературе получают женщины. Меня это радует как женщину-литератора», — рассказала она.

Симонова отметила, что российские писатели вряд ли будут поняты жюри Нобелевской премии.