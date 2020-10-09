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    09 октября 2020, 14:44

    Эксперты прокомментировали вручение Нобелевской премии Луизе Глюк

    Дарья Морозова

    77-летняя поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе, что стало неожиданностью для многих. Эксперты прокомментировали это событие, сообщил портал «Политика сегодня».

    Некоторые были возмущены таким решением. Одним из претендентов на получение премии была российская писательница Людмила Улицкая. Она находилась на втором месте в рейтинге претендентов от букмейкеров. Глюк же занимала лишь 19-е, поэтому такое решение удивило многих.

    «Мы никогда ее не издавали и издавать не собираемся», — рассказал генеральный директор издательства «Зебра Е» Игорь Смолин.

    По его мнению, премию вручают по политическим мотивам, поэтому победа автора, который пишет на русском, в нынешней ситуации невозможна.

    Поэтесса Ника Симонова отметила, что для не важнее не национальная принадлежность Глюк, а ее гендер.

    «Все чаще Нобелевскую премию по литературе получают женщины. Меня это радует как женщину-литератора», — рассказала она.

    Симонова отметила, что российские писатели вряд ли будут поняты жюри Нобелевской премии.