Эксперты отреагировали на призыв снести памятник Петру I в Петербурге

Уточняется, что с таким обращением депутат Евгений Марченко обратился к губернатору города Александру Беглову.

По мнению искусствоведа Веры Смирновой, монумент не обладает никакой художественной ценностью и является лишь «карикатурой» на императора.

Помимо прочего, он находится рядом с усыпальницей русских царей, где и захоронен Петр I. Специалист считает это кощунством. В Центре художника Шемякина заявили, что не согласны с такой точкой зрения.

«У Михаила Шемякина был определенный взгляд на то, как должен был выглядеть памятник Петру I. Художник использовал прижизненную маску, которую снял Растрелли с императора. То есть это не карикатура, это реальные черты лица», — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что монумент вписывается в стилистику Санкт-Петербурга.