Эксперты определили самые популярные книги о любви в России

Эксперты сервиса решили провести исследование перед Днем святого Валентина. Специалисты проанализировали спрос на романтическую литературу в российских регионах.

Эротический роман «50 оттенков серого» лондонской писательницы Э. Л. Джеймс появился на книжных полках в 2011 году. С 2012 года его прочитали больше 200 тысяч человек. Статистика компании ЛитРес показала, что в 2019 году роман признали наиболее популярной книгой в электронном издании за последнее десятилетие в России.

По информации «Газеты.ru», лидерские позиции заняли книги «До встречи с тобой» и «После» писателей Джоджо Мойес и Анны Тодд.

Больше всего читатели книг о любви цитируют «Обними меня крепче» Сью Джонсон. Более восьми тысяч раз пользователи решили сохранить цитаты из романа.

По оценкам специалистов, больше всего читать любовную литературу предпочитают в Самарской области. Там процент любителей романтики составил 10,2%. В Татарстане и Санкт-Петербурге он оказался чуть меньше — 9,4%.