    13 февраля 2020, 13:35

    Эксперты определили самые популярные книги о любви в России

    Ольга Ситникова

    Самая популярная электронная книга о любви в России — роман «50 оттенков серого». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование книжного сервиса MyBook.

    Эксперты сервиса решили провести исследование перед Днем святого Валентина. Специалисты проанализировали спрос на романтическую литературу в российских регионах.

    Эротический роман «50 оттенков серого» лондонской писательницы Э. Л. Джеймс появился на книжных полках в 2011 году. С 2012 года его прочитали больше 200 тысяч человек. Статистика компании ЛитРес показала, что в 2019 году роман признали наиболее популярной книгой в электронном издании за последнее десятилетие в России.

    По информации «Газеты.ru», лидерские позиции заняли книги «До встречи с тобой» и «После» писателей Джоджо Мойес и Анны Тодд.

    Больше всего читатели книг о любви цитируют «Обними меня крепче» Сью Джонсон. Более восьми тысяч раз пользователи решили сохранить цитаты из романа.

    По оценкам специалистов, больше всего читать любовную литературу предпочитают в Самарской области. Там процент любителей романтики составил 10,2%. В Татарстане и Санкт-Петербурге он оказался чуть меньше — 9,4%.