Санкт-Петербургский союз архитекторов в сотрудничестве со Смольным разрабатывают схему выявления и сохранения объектов советской архитектуры 50-80-х годов 20 века. Эксперты объяснили, почему важно сохранить терминал Пулково-1. Об этом сообщил «Петебургский дневник».

Эксперты составили список исторических зданий Петербурга, которым необходимо присвоить охранный статус. Всего в список вошли 18 зданий. Документ направили в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). По мнению сотрудников организаций, крайне важным объектом является терминал Пулково-1.

«На мой взгляд, если аналога нет, сооружение уже уникально. Так вот, у терминала Пулково-1 на то время таких аналогов не было», — рассказал сын архитектора Александра Жука Евгений.