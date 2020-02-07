    07 февраля 2020, 10:59

    Эксперт рассказал о вкладе адмирала Колчака в развитие флота России

    Ольга Ситникова

    Сегодня исполнилось 100 лет со дня смерти адмирала Александра Колчака. Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий пояснил, как он повлиял на российский флот. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «В России написано огромное число книг про Колчака. Самая хорошая, с моей точки зрения, это изданная после Гражданской войны и переизданная в 90-е годы книга под названием „Протоколы допросов Колчака“. Дело в том, что, когда он находился у большевиков, его постоянно допрашивали, а так как чекисты не знали, о чем с ним говорить, просили рассказывать о своей жизни и военной службе. И адмирал объективно оценивал свой жизненный путь. Никаких глубоко политических вопросов Колчаку не задавали», — заметил Стрельбицкий.

    По словам эксперта, до революции 1917 года Колчак был флотским офицером. Он участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах.

    В мирное время адмирал занимался исследованием Севера. Его работы признают по всему миру. Историк напомнил, что его Русскую полярную экспедицию отметили орденом Святого Владимира 4-й степени, а в начале 1906 года Колчака избрали действительным членом Императорского Русского географического общества.

    «Факты из его биографии, как исследователя, не скрывались даже в советское время. На Севере есть острова, названные в честь него самого и членов его команды. Его заслуги в исследовании арктического полярного льда в общем-то никем никогда не опровергались. Колчак был настоящим исследователем и моряком. В межвоенный период он создал новую систему управления российским императорским флотом. Он активно участвовал в Русско-японской и Германской войнах, служил в Порт-Артуре, на Балтийском и Черных морях. Когда он стал командующим морскими силами Черного моря — так тогда назывался Черноморский флот, его имя гремело по всему югу России. Он был очень уважаемым военачальником», — пояснил Стрельбицкий.

    Историк назвал Колчака «крупной и неоднозначной» личностью.

    «Колчак — наглядный пример того, как военный, уходящий в политику, далеко не всегда может поддержать свое реноме. И таких отрицательных примеров в истории гораздо больше, чем положительных. И Колчак не исключение», — резюмировал Стрельбицкий.

    Ранее на парижском аукционе Drouot семейный архив адмирала Александра Колчака продали за три миллиона евро.