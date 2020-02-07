Эксперт рассказал о вкладе адмирала Колчака в развитие флота России

«В России написано огромное число книг про Колчака. Самая хорошая, с моей точки зрения, это изданная после Гражданской войны и переизданная в 90-е годы книга под названием „Протоколы допросов Колчака“. Дело в том, что, когда он находился у большевиков, его постоянно допрашивали, а так как чекисты не знали, о чем с ним говорить, просили рассказывать о своей жизни и военной службе. И адмирал объективно оценивал свой жизненный путь. Никаких глубоко политических вопросов Колчаку не задавали», — заметил Стрельбицкий.

По словам эксперта, до революции 1917 года Колчак был флотским офицером. Он участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах.

В мирное время адмирал занимался исследованием Севера. Его работы признают по всему миру. Историк напомнил, что его Русскую полярную экспедицию отметили орденом Святого Владимира 4-й степени, а в начале 1906 года Колчака избрали действительным членом Императорского Русского географического общества.

«Факты из его биографии, как исследователя, не скрывались даже в советское время. На Севере есть острова, названные в честь него самого и членов его команды. Его заслуги в исследовании арктического полярного льда в общем-то никем никогда не опровергались. Колчак был настоящим исследователем и моряком. В межвоенный период он создал новую систему управления российским императорским флотом. Он активно участвовал в Русско-японской и Германской войнах, служил в Порт-Артуре, на Балтийском и Черных морях. Когда он стал командующим морскими силами Черного моря — так тогда назывался Черноморский флот, его имя гремело по всему югу России. Он был очень уважаемым военачальником», — пояснил Стрельбицкий.

Историк назвал Колчака «крупной и неоднозначной» личностью.

«Колчак — наглядный пример того, как военный, уходящий в политику, далеко не всегда может поддержать свое реноме. И таких отрицательных примеров в истории гораздо больше, чем положительных. И Колчак не исключение», — резюмировал Стрельбицкий.

Ранее на парижском аукционе Drouot семейный архив адмирала Александра Колчака продали за три миллиона евро.