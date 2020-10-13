Эксперт рассказал о трудностях согласования уличных арт-объектов

«Это постоянный конфликт горожан и власти, художников и власти из-за уничтожения крупномасштабных красивых работ. На данный момент процедура согласования есть, но это крайне сложно, хотелось бы упрощения», — уточнила Владычкина.

По ее словам, в настоящий момент куда проще согласовать какой-то паблик-арт, в частности — коммерческий и государственный заказ. Она подчеркнула, что о появлении граффити никто никогда не будет договариваться заблаговременно. Создатель арт-группы считает, что необходимо создать законодательно базу для процедуры утверждения объекта постфактум.