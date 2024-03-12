Культура 12 марта 2024, 12:06 Эксперт по киберспорту Горбаченко: жанр славянского фэнтези в видеоиграх укрепляет связь между поколениями

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Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко заявил, что в настоящий момент жанр славянского фэнтези в видеоиграх переживает второе рождение. Такое увлечение имеет множество преимуществ, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, внимание к проектам, основанным на фольклоре, способствует развитию интереса к отечественной культуре и истории. Еще один плюс — укрепление связи между поколениями.

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Горбаченко напомнил, что не только отечественные, но и зарубежные компании вдохновляются славянской мифологией при создании видеоигр. Так, всемирную известность обрела серия «Ведьмак» от польской студии CD Projekt RED.