Эксперт объяснил, почему Netfliх заказал производство сериала «Анна Каренина»

Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объяснил, почему Netfliх заказал производство российского сериала «Анна Каренина», сообщило радио Sputnik.

Газета «Коммерсант» написала, что «Анна Каренина» от студии 1-2-3 Production станет первым сериалом, произведенным в нашей стране специально для этого стримингового сервиса. Бырдин пояснил, что произведение очень известно за пределами России, поэтому сериал может вызвать интерес во всем мире.

«Хорошо, что российские компании будут задействованы для производства контента, который увидят много где в мире. Особенно хорошо, что выбрали „Анну Каренину“, поскольку это произведение весьма широко известно. Я думаю, что новая адаптация вызовет глобальный интерес», — подчеркнул специалист.

Помимо «Анны Карениной» Netflix заказал в России драматический сериал. События сюжета происходят в 90-е годы.