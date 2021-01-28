Эксперт не оценил планы создать анимационный сериал по «Игре престолов»

Специалист считает, что идея может стать провальной, так как людям начинает надоедать жанр фэнтези. Вместе с тем он отметил, что у сериала есть большая аудитория, поэтому история о семи королевствах не может остаться без развития.

«Не может такое успешное мероприятие остаться без продолжения. Но не на всю аудиторию это воздействует. А у тех, на кого воздействует, конечно, появится усталость. Ну, сколько можно уже одного и того же?» — поделился мнением Дементьев.

Эксперт назвал «Игру престолов» «залипухой» и «фальшивкой». По его мнению, именно такие вещи сейчас привлекают зрителя.