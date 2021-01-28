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    28 января 2021, 14:13

    Эксперт не оценил планы создать анимационный сериал по «Игре престолов»

    Полина Петрова

    Известный кинокритик Андрей Дементьев в беседе с РИА ФАН раскритиковал планы стримингового сервиса HBO Max создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов».
    Эксперт не оценил планы создать анимационный сериал по «Игре престолов»

    Специалист считает, что идея может стать провальной, так как людям начинает надоедать жанр фэнтези. Вместе с тем он отметил, что у сериала есть большая аудитория, поэтому история о семи королевствах не может остаться без развития.

    «Не может такое успешное мероприятие остаться без продолжения. Но не на всю аудиторию это воздействует. А у тех, на кого воздействует, конечно, появится усталость. Ну, сколько можно уже одного и того же?» — поделился мнением Дементьев.

    Эксперт назвал «Игру престолов» «залипухой» и «фальшивкой». По его мнению, именно такие вещи сейчас привлекают зрителя.