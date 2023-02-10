Культура 10 февраля 2023, 17:21 Эксперт Эрмитажа Наталья Бродская высказалась по поводу переименования «Русской танцовщицы» Дега

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Музей Метрополитен переименовал эскиз Эдгара Дега «Русская танцовщица» в качестве политического заявления. Об этом «Ридусу» рассказала ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, специалист по импрессионистам Наталья Бродская.

Теперь полотно в нью-йоркском музее носит название «Танцовщица в украинском платье». Но эксперт подчеркнула, что за этим переименованием прослеживается четкий политический жест. По ее мнению, работники музея совсем не стремились вернуть историческую точность названию, тем более что практически невозможно отличить принадлежность вышивки.

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«Тут даже никаких сомнений нет. Дело в том, что очень трудно отличить русскую вышивку от украинской, тем более что они одного происхождения. Тем более когда это рисует художник французский, которому все равно, откуда она», — сказала Наталья Бродская.

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