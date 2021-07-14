Экспедицию по очищению острова Вилькицкого запустят на Ямале
Группа волонтеров отправится на остров Вилькицкого для того, чтобы очистить территорию. Они прибудут туда уже завтра, 15 июля. Работы продлятся месяц. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Все волонтеры прошли предварительный отбор. В этом месяце они займутся подготовкой металлолома к транспортировке. В 2020 году удалось собрать и подготовить к вывозу более 450 тонн металла, очистив 125 гектаров.
«Я с детства мечтал побывать в Арктике. Я рос на приключенческих книгах, литературе о географии и путешественниках, и сам мечтать быть путешественником. И то, чем я занимаюсь дома, — воспитание патриотизма, экологической культуры. Это то, что делает и „Зеленая Арктика“», — рассказал один из участников экспедиции.