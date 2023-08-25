25 августа 2023, 15:21
Экскурсовод Александр Чепель рассказал, что туристы в Петербурге предпочитают музеям прогулки по городу
В Петербурге среди туристов стали не так популярны выставки и музеи, как прогулки по городу с возможностью посмотреть на архитектуру. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил экскурсовод, краевед и историк Александр Чепель.
Во время экскурсий Александр в основном рассказывает о доходных домах. В них интересным кажется не только история и внешний вид здания, но и решения архитекторов при их строительстве, написал «Крым 24».
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Туристы узнают историю о домовладельцах, которые плотно сотрудничали с архитекторами и выбирали стилистику фасадов, отметил Чепель.
Санкт-Петербург
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