Культура 25 августа 2023, 15:21 Экскурсовод Александр Чепель рассказал, что туристы в Петербурге предпочитают музеям прогулки по городу

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В Петербурге среди туристов стали не так популярны выставки и музеи, как прогулки по городу с возможностью посмотреть на архитектуру. Об этом газете «Петербургский дневник» сообщил экскурсовод, краевед и историк Александр Чепель.

Во время экскурсий Александр в основном рассказывает о доходных домах. В них интересным кажется не только история и внешний вид здания, но и решения архитекторов при их строительстве, написал «Крым 24».

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Туристы узнают историю о домовладельцах, которые плотно сотрудничали с архитекторами и выбирали стилистику фасадов, отметил Чепель.