Экскурсионные группы в музеях планируют расширить в марте

Экскурсионные группы в музеях, для которых действуют коронавирусные ограничения, планируется расширить с пяти до 15 человек. Соответствующий приказ может быть издан уже в марте.

Об этом директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко сообщил ТАСС.

«Сейчас предписано проведение экскурсий в количестве не более пяти посетителей одновременно. Мы рассчитываем, что это ограничение будет снято», — приводит агентство слова своего собеседника. Группы, как добавил Воронко, могут быть расширены минимум до 15 человек.

Решение о расширении групп будет приниматься губернаторами регионов, исходя из эпидемической ситуации. Директора музеев определят количество человек в группе.

Также Воронко сообщил, что Минкультуры планирует издать нормативный акт о возобновлении школьных экскурсий в федеральных музеях до начала весенних каникул, которое приходится на 22 марта.