Экскурсии в музее-квартире Пушкина проведут ко дню памяти поэта

Посетить мероприятия, посвященные 184-й годовщине со дня кончины поэта смогут все желающие, так как экскурсии и встречи состоятся в онлайн-формате.

«10 февраля мы не пропустим, но основная версия этого дня будет онлайн. Ограничения еще не все отменены», — уточнил директор музея Сергей Некрасов.

В этом году не будут зачитаны стихи Пушкина на набережной реки Мойки. Любители творчества поэта смогут присоединиться к пешеходным экскурсиям. Будет организована прогулка «На Мойке близ Конюшенного мосту». Людям расскажут о жизни Пушкина в Петербурге, культурной и литературной жизни города в его время. Еще организаторы подготовят экскурсию «Последний путь Пушкина». Ее участники узнают о событиях последних дней января 1837 года, дуэли и смерти Александра Сергеевича.

Онлайн-программа начнется в 14:00. Трансляция будет идти на портале Культура.РФ Live и в группе Всероссийского музея А. С. Пушкина «ВКонтакте». В видеообращениях выступят такие знаменитые актеры, как Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие.